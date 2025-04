Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: lo Spezia

di un club ligure: loAd avviare il calcio a Lafu Hermann Hurni. Era un commerciante svizzero fautore della costituzione della sezione calcio dello Sport Club. Tale compagine ebbe un’attività sportiva senz’altro sporadica e soltanto nel 1911 con la fondazione delloFootball Club naturale prosecuzione dello Sport Clubprende piede un solido progetto che si concretizzerà con l’iscrizione ai campionati della FIGC al termine del primo conflitto mondiale. Negli anni sessanta idelloerano bianchi e privi di stemma. Su di loro compariva esclusivamente il nome del club con l’indicazione dell’annata 1911 quale riferimento per la fondazione.anni ’60anni ’70Negli anni ottanta, invece, dapprima appare uno stemma con un monogramma costituito dalle lettere S, F e C e l’anno di fondazione 1906, seguito da un gagliardetto con due aquile stilizzate in volo.