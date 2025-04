Ilfattoquotidiano.it - I femminicidi di Sara e Ilaria e la misoginia che avanza in rete: così sui gruppi si rimpiange il maschio bianco

Non avevamo nemmeno finito di prendere atto delo diCampanella, per cui ha confessato Stefano Argentino, un suo collega di Università, che è arrivata la notizia sulla morte diSula, trovata cadavere in una valigia, gettata in una sorta di discarica nel Comune di Poli. Come fosse immondizia. In queste ore è stato fermato il suo ex ragazzo. Gli inquirenti parlano di dramma e di movente sentimentale, scindendo questo ennesimo crimine contro una donna, che ci parla di un odio verso tutte le donne, dal contesto socioculturale che lo produce.Alcune testate come il Corriere della Sera legano la violenza ad un post scritto daCampanella: “Mi amo troppo per stare con chiunque. Un’affermazione di indipendenza che potrebbe essere stata fatale aCampanella, studentessa universitaria non ancora 22enne che amava la scienza”.