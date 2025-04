Formiche.net - I dazi sui farmaci sono una sconfitta anche per gli Usa. Le parole di Cattani (Farmindustria)

“Se dovessero esserci isui, sarà unainnanzitutto per gli Stati Uniti. Ci sarà una possibile carenza di medicinali, un aumento dei costi e, soprattutto, un effetto domino che sposterà gli investimenti in ricerca e innovazione in Cina. E non crediamo che questo sia interesse degli Stati Uniti”. Marcello, presidente di, non lascia spazio all’interpretazione in occasione dell’appuntamento “Ricerca e futuro”, organizzato proprio dacon il patrocinio del ministero dell’Università e della Ricerca. La sua dichiarazione arriva nel giorno in cui si attendono notizie dalla Casa Bianca: l’amministrazione Trump sta per rendere note le misure sui, e tra le opzioni in discussione figural’inclusione dei prodotti farmaceutici.NO A LOGICHE PROTEZIONISTICHELa posizione dell’industria italiana è chiara: no a logiche protezionistiche in un settore che garantisce ogni giorno accesso alla salute e cura per milioni di persone.