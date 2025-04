Gamberorosso.it - «I dazi possono distruggere l’Europa»: l’allarme di Riccardo Illy

non cerca giri di parole: «Isono una scelta insensata. E se non si farà marcia indietro, il rischio concreto è la fine del». Imprenditore di lungo corso, ex presidente del Friuli Venezia Giulia e oggi alla guida del Polo del Gusto – la holding che riunisce marchi d’eccellenza del made in Italy come Domori, Pintaudi e Agrimontana – commenta con preoccupazione la nuova stretta protezionistica annunciata da Donald Trump. Una mossa che tocca da vicino il gruppo: l’amministratrice delegata dicaffè, Cristina Scocchia, ha dichiarato che di fronte asul caffè una strategia praticabile potrebbe essere delocalizzare la produzione di direttamente negli Stati Uniti.Una tassa mascherata da liberazione- nell'intervista rilasciata a Huffpost - smonta con semplicità l’equazione trumpeggiante secondo cui idovrebbero liberare l’economia americana.