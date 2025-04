I dazi annullano la crescita italiana | nel 2025 solo +02%

Lanotiziagiornale.it - I dazi annullano la crescita italiana: nel 2025 solo +0,2%

Unastagnante, vicina alla zero. Il rischio per l’Italia è concreto, soprattutto in caso di un’escalation suiannunciati da Donald Trump. Il Centro studi di Confindustria, nel suo Rapporto di primavera, stima un ulteriore rallentamento del Pil italiano nel, con iche possono pesare fino allo 0,6% della, causando anche la fuga di aziende e capitali. Oltre al rischio di un declino strutturale dell’industria.Il rischio: lavicina allo zeroRagioni per cui il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rivolge un appello alla politica: “In momenti difficili come questo servono misure straordinarie e coraggio straordinario, abbiamo bisogno che il nostro governo abbia coraggio e che l’Europa cambi rotta”. Nello scenario attuale, ladeldovrebbe essere dello 0,6%, con una revisione al ribasso dello 0,3% e stime che sono praticamente la metà di quelle del governo.