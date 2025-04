Quotidiano.net - I cervelli come campo di battaglia: "La Tecnopolitica militarizza il mondo"

Leggi su Quotidiano.net

"I nostri", disse nel 2018 James Giordano, neuroscienziato e professore di bioetica durante una conferenza a Westpoint, "saranno i campi didel XXI secolo". Un’affermazione forte e di sicuro effetto, visto anche il luogo scelto (l’Accademia militare più famosa del), ma anche – in quel momento – piuttosto nebulosa. Asma Mhalla, nel suo ambizioso volume, uscito in Francia l’anno scorso e ora tradotto in italiano (da Chiara Bongiovanni) grazie all’editore Add, riporta la frase all’inizio di un capitolo intitolato “La guerra cognitiva in democrazia“, ma si può dire che l’intero libro è dedicato alla “dimostrazione“ della tesi di Giordano. Mhalla ieri a Firenze, ospite dell’Institut français, ha ricordato che Elon Musk, il più esibizionista dei “nuovi oligarchi“ di Big Tech, al momento di prendersi Twitter (poi ribattezzato X), aveva spiegato l’acquisto con il fine di "toccare tutti gli aspetti delle nostre vite".