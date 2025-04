Ilnapolista.it - I calciatori americani negli Usa nessuno li conosce, non sono come le calciatrici. I ragazzini hanno la maglia di Messi

Gli Stati Uniti ospiteranno il prossimo Mondiale 2026. La nazionale Usa non è riuscitaultimi mesi a portare tanto i tifosi dalla loro parte, con risultati deludenti e un Paese che tende sempre più a sparpagliarsi per le varie etnie che lo abitano.La nazionale Usa dovrà lavorare sul supporto dei tifosi in vista dei Mondiali 2026Il Guardian scrive:La squadra di calcio maschile degli Stati Uniti nel 2025 è una squadra facile da odiare. E con una Coppa del Mondo sul terreno di casa che si avvicina, questa è una croce pesante da sopportare. Le squadre attraggono tifo per diversi motivi, agli uomini degli Usa possiamo dar loro: lo status di perdente; nelle Coppe del Mondo del 1990 e 1994, un gruppo di ragazzi del college e giocatori semi-professionisti sfidarono i professionisti esperti.