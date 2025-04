Ilrestodelcarlino.it - I 45 punti sono da minimo storico. Tra le prove peggiori di sempre in A

In 40 anni di storia tra i professionisti del basket la Pallacanestro Reggiana ha avuto modo di scrivere diverse volte il suo nome negli albi dei record: positivi e negativi. L’oltremodo deficitaria prestazione offensiva di lunedì sera a Bologna degli uomini di Priftis (foto), rientra purtroppo nei secondi. Gli appena 45segnati contro la Virtus (di cui un terzo dal solo Kwan Cheatham) rappresentano infatti, dal 1960, anno delle Olimpiadi di Roma, ovvero quando il basket italiano entrò nell’era moderna, una dellein attacco meno brillanti in assoluto. La quarta, in termini numerici, dagli anni ‘60. Tolti i miseri 27segnati da Gorizia, al cospettodelle Venere, a fronte degli 82 subiti, nel torneo 1961/1962, il primato negativo appartiene alla Fortitudo Bologna che, nell’annata 1970/1971, si arrese 40-72, tra le mura amiche, all’allora imbattibile Ignis Varese.