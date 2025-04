Panorama.it - I 300 anni di Casanova, seduttore e icona di stile

Leggi su Panorama.it

Nato esattamente 300fa — il 2 aprile 1725 — Giacomofu protagonista di un’epoca in cui la città lagunare era ancora un centro pulsante di cultura, intrighi e piaceri. Figlio di attori, crebbe in un ambiente vivace e permeato di teatralità, qualità che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. La sua esistenza fu un viaggio incessante tra le corti d’Europa, tra giochi di potere, seduzioni raffinate e ambizioni intellettuali. Oltre a essere un instancabile libertino,fu anche un uomo di lettere, filosofo e spia, capace di muoversi con disinvoltura nei salotti aristocratici e nei bassifondi delle città, adattandosi con naturalezza a ogni contesto e padroneggiando con maestria l’arte della conversazione e della persuasione. La sua opera più celebre, Histoire de ma vie, non è soltanto una raccolta delle sue avventure amorose, ma un vivido affresco della società settecentesca, un diario di viaggio attraverso il cuore pulsante dell’Illuminismo, dove il desiderio di conoscenza si intrecciava con quello di piacere.