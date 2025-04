Hyundai Pleos Connect | il futuro dell’infotainment tra AI e personalizzazione

Leggi su .com

(Adnkronos) –Motor Group ha svelato, un innovativo sistema di infotainment che promette di trasformare l’esperienza a bordo, rendendo ogni veicolo un vero e proprio hub digitale. Cuore pulsante del nuovo ecosistema software, questa piattaforma sarà introdotta nel secondo trimestre del 2026, con l’obiettivo di essere integrata in oltre 20 milioni .L'articolo: iltra AI eproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?