Game-experience.it - Hyrule Warriors L’era dell’esilio, annunciato per Nintendo Switch 2 il prequel di Tears of the Kingdom

Leggi su Game-experience.it

Durante ilDirect dedicato a2, è stato, un nuovo titolo della serieambientato nell’universo di The Legend of Zelda. Questo capitolo, atteso per l’inverno 2025, fungerà daufficiale diof the, raccontando eventi chiave che conducono direttamente alla storia del celebre gioco.Come confermato da, il gioco offrirà un’inedita visione della Guerra dell’Imprigionamento, un conflitto leggendario solo accennato nei precedenti capitoli della saga. Si tratta di una battaglia cruciale che ha segnato il destino die che ora potrà essere vissuta in prima persona.seguirà il classico stile musou, permettendo di controllare vari eroi impegnati in combattimenti spettacolari contro orde di nemici.