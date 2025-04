Bergamonews.it - Horizon Consulting Italy protagonista a Budapest: un’eccellenza bergamasca in crescita internazionale

Dopo il successo dell’evento all’ambasciata italiana a Praga lo scorso ottobre,si prepara a un nuovo appuntamento di rilievo: il 7 maggio 2025 lo studio bergamasco saràdi un evento ache coinvolgerà istituzioni e stakeholder di spicco. Un’occasione importante per confermarsi come punto di riferimento nell’ambito della consulenzae rafforzare il legame tra il tessuto imprenditoriale italiano e i mercati esteri.Fondata e diretta dal Dottor Mario Moretti,ha saputo evolversi fino a raggiungere una dimensione. Il Dottor Moretti, che nel dicembre 2023 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Bergamo per i suoi 25 anni di carriera, è alla guida di una realtà che, partendo dallo Studio Moretti di Torre Boldone e Fiorano al Serio, ha saputo espandere i propri orizzonti ben oltre i confini nazionali.