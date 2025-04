Game-experience.it - Hollow Knight: Silksong ha un periodo d’uscita ufficiale ed arriverà anche su Nintendo Switch 2

Dopo anni di attesa e innumerevoli speculazioni,ha finalmente un. Durante l’ultimoDirect, dedicato alla nuova console2, Team Cherry ha confermato che il titolo vedrà la luce nel 2025. Sebbene non sia stata fornita una data precisa, il gioco dovrebbe arrivare entro massimo otto mesi. Una breve clip di gameplay, inclusa in una carrellata di titoli in arrivo, ha rappresentato il primo aggiornamentodopo anni di silenzio.Annunciato nel 2019,è il seguito diretto del celebre metroidvania, un titolo che ha conquistato milioni di giocatori grazie al suo stile artistico, al level design intricato e al gameplay impegnativo. Il progetto di Team Cherry ha generato un’attesa spasmodica, tanto da diventare un vero e proprio meme nella comunità videoludica.