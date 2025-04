Internews24.com - Hernanes convinto: «Scudetto all’Inter, miglior calcio d’Europa»

Ospite del podcast Selvaggio, l'ex giocatore dell'Inter e della Juventus Hernanes ha parlato del derby di stasera tra Milan e Inter e della lotta scudetto.

LE PAROLE DI HERNANES – «Il Milan mi sembra un gruppo di teenager che non ha senso di responsabilità, poi quando vede che le cose si complicano si preoccupa e poi ha qualità e a volte riesce a sistemarle. Squadra non matura. Manca un leader, come quando c'era Ibrahimovic. Milan ha buoni giocatori, c'è qualità ma non sanno cosa fare. C'è quasi anarchia. Coppa Italia? Per me l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia, e anche in Europa secondo me. Se non fosse un derby, in un momento così impegnativo, poi il Milan ha la fame, e c'è anche la cosa che in questa partita loro hanno un saldo positivo.