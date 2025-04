361magazine.com - Helena Prestes e Javier Martinez fanno delle nuove rivelazioni

: l’amore viaggia ad alta quota. Ledichiarazioni dei due fidanzati dopo il GFnon si sono presi subito all’interno della Casa del Grande Fratello. Mentre il pallavolista è uscito dalla Casa durante la semifinale, la bella modella invece ha conquistato il secondo posto in finale.Leggi anche Grande Fratello, chi sarà il prossimo conduttore? Emergono i primi nomiEcco cosa emerge dalledichiarazioni dei due ex gieffiniedhanno rilasciato la prima intervista di coppia al settimanale Chi. “Ho capito che potevamo stare insieme tanto tempo fa, ma avevo vergogna di dimostrarlo. Ho visto in lui un’anima nobile ed è questo che mi fa impazzire di un uomo”, ha dichiarato. “Se mi spaventa una donna così “caliente”? Fino a qualche mese fa sì, poi ho detto: “Non posso farmela scappare”.