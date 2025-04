Half Marathon Firenze un’edizione 41 da record

Leggi su Corrieretoscano.it

Si corre domenica, 6 aprile 2025,storica dell’. La manifestazione che festeggia l’edizione numero 41 infatti è tutta esaurita da settimane. Un boom di iscritti che ha indotto l’organizzazione del Comitato Uisp dicoordinata da Marco Ceccantini, general manager di, a dichiarare chiuse le iscrizioni già a metà marzo, nonostante le richieste giunte da ogni dove per un ulteriore ampliamento delle possibilità di partecipare. Si è messo il “cancello” a 6000 partecipanti complessivi, di cui il 38,8 % donne; saranno rappresentate 82 nazioni (gli stranieri sono il 40,6 per cento degli iscritti); 4000 sono iscritti per la mezza maratona (sulla distanza ufficiale di 21 km e 97 metri), e 2000 per la non competitiva di circa 10 km Vivicittà, manifestazione storica di Uisp che si corre in contemporanea in 44 città italiane e in 11 città nel mondo.