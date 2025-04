Juventusnews24.com - Gyokeres Juve sempre più lontani: contatti già avviati col top club! Pronto il super colpo in estate. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, bianconeripiù: novità sul futuro del bomber dello SportingIl sognosembra destinato a rimanere tale per il calciomercato. I costi, infatti, sarebbero elevatissimi per ilbianconero ed in prima fila ci sono i topdella Premier League. L’Arsenal davanti a.Come riportato da Nicolò Schira, infatti, i Gunners hanno messo lo svedese in cima alla lista per l’. La dirigenza inglese avrebbe già avuto primi colloqui positivi con il suo entourage:è stato scelto come il nuovo bomber dell’Arsenal.Leggi suntusnews24.com