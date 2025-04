Ilfattoquotidiano.it - Gwyneth Paltrow rivela: “Ho usato l’MDMA per recuperare i rapporti con mia madre e mio marito”. Lo psichiatra: “Possibile svolta nell’uso a scopo terapeutico, ecco come funziona”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

torna a far discutere con una nuova esperienza personale. Questa volta la celebre attrice ha raccontato di aver assunto MDMA, nota sostanza psicoattiva,parte di una terapia che alla fine l’avrebbe aiutata tanto a riprendere e a migliorare il rapporto con sua, l’attrice Blythe Danner. In un episodio del podcast di Goop, durante il quale ha chiacchierato con l’amica Amy Griffin,ha ammesso che quella connon è stata la sua prima volta. Già in passato l’avrebbe utilizzata sempre “a” con ilBrad Falchuck. Un’esperienza positiva che poi ha replicato anche per superare i problemi con la.“Dietro la storia raccontata dall’attrice americana, c’è tutto un filone di ricerche nuove che hanno portato a ipotizzare il riposizionamento di molte note ‘droghe pericolose’ a uso”, dice Massimo Clerici, professore ordinario di Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e vicepresidente della Società italiana di psichiatria (Sip).