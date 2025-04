Ilfattoquotidiano.it - Guerra dei dazi – Trump contro tutti: “Per l’Ue il 20%: ci hanno derubato per anni. Per la Cina il 34% e Uk il 10%

Come annunciato da settimane è arrivato il giorno dei. Lacommerciale di Donaldal resto del mondo viene dichiarata dal Giardino delle Rose della Casa Bianca. “Oggi è il giorno della Liberazione. L’America sarà grande di nuovo” proclama il tycoon che nei giorni scorsi aveva dichiarato in una intervista che non gli importava se il prezzo delle auto sarebbe aumentato. E così ecco che il 25% si abbatte proprio sul settore automobilistico. L’inquilino della Casa Bianca, nei vari interventi, aveva lasciato intendere che le tariffe secondarie potrebbero colpire 1.000 miliardi di dollari di scambi commerciali. Quello che appariva sicuro è che isulle auto saranno “permanenti”, aveva spiegatoin un’intervista telefonica a Nbc, durante la quale non aveva escluso di poter cercare un terzo mandato.