It.insideover.com - Guerra ai cartelli della droga, gli Usa schierano anche gli aerei spia U-2

Leggi su It.insideover.com

Ormai lo schieramento è completo. Dopo i droni Mq-9 Reaper e i glistrategici Rc-135 Rivet Joint, gli Stati Unitiil più celebre aereostoria: l’U-2 Dragon Lady. Questa volta però, nel mirino delle suo macchine fotografiche ad ampissimo raggio e dei suoi sensori non sono finite batterie di missili, o fabbriche di armi o basi navali, ma imessicani a cui Trump vuole fare la.La conferma dell’Us Air ForceNelle scorse settimane il capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare statunitense, generale David Allvin, ha confermato l’impiego diU-2 in una serie di missioni lungo il confine con il Messico. Così, dopo aver inviato droni Mq-9 e gli Rc-135v/w, impiegati per missioni di Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (Isr), glipiù utilizzati nel corsoFredda hanno fatto il loro debutto nellaalla criminalità che Washington e Città del Messico sembrano aver deciso di voler portare avanti di comune accordo.