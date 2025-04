Ilnapolista.it - Guardiola: «Capisco Mourinho quando disse che qualificarsi in Champions è sempre un successo»

Il Manchester City rischia di nonalla prossimaLeague. Il tecnico Pepne ha parlato prima del match di questa sera contro il Leicester, dando ragione al suo collega Jose, ovvero che raggiungere un posto innon è una cosa scontata.: «cheinun»Le dichiarazioni riportate da Marca:«Raggiungere laLeague la prossima stagione sarà unincredibile, solo per il fatto di esserci, nonostante i problemi che abbiamo avuto quest’anno.ha detto questo nel 2018,arrivò secondo dietro al City. Per il club, nella prossima stagione vogliamo giocare inLeague. L’ho già detto mille volte: la gente dà per scontato che il City sarà inogni stagione.