Grottaferrata il Consiglio Comunale approva lo statuto del Consorzio Sociale del Tuscolo

Nel corso deldi ieri, lunedì 31 marzo, è statoto all’unanimità dei presenti, ossia con 13 voti favorevoli, l’Atto Costitutivo e lodel nuovodel Distretto Socio-sanitario RM 6.1, che avrà il nome didel. Prende vita in questo modo il primodistrettuale che coinvolge i comuni di Colonna, Frascati,, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora, che in questa fase costituente vede riconfermato il Comune dinel ruolo di ente capofila.La decisione di istituire il “del”, che raccoglie l’eredità della precedente positiva esperienza del Piano di Zona, è stata presa per dare maggiore capacità operativa a livello distrettuale alla rete dei servizi sociali e socio assistenziali, grazie ad un soggetto dotato di autonomia giuridica, organizzativa e di bilancio, in grado di intercettare meglio le risorse messe a disposizione a livello nazionale ed europeo, oltre che regionale.