Sport.quotidiano.net - Grifo, Vincenzo Cangelosi guarda avanti: "Prima le certezze ora serve il coraggio"

La crescita della squadra, le prospettive, i play off e il suo futuro., ospite di Umbria Tv ha fatto il punto. Con il suo modo pacato. "Per me un allenatore non deve fare il giullare – spiega – . Conta essere giudicati per quello che dice il campo. Questo è il mio modo di essere. Un tecnico deve essere un punto di riferimento per un gruppo". Il Perugia ha dimostrato di essere una macchina perfetta al Curi, piena di problemi fuori. E al di là della sfida di Arezzo, gli eventuali play off vedranno il, almeno in avvio, giocare fuori. "Voglio cercare di spingere la squadra piùperché se dovessimo andare ai playoff ci vorrà piùper passare i turni visto che avremo il doppio risultato contro di noi. Bisognerà avere una mentalità particolare, soprattutto in trasferta dove ancora non abbiamo una identità ben precisa.