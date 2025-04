Grazie di tutto addio Fabio Fazio in lutto il suo annuncio pieno di tristezza

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una bruttissima notizia ha colpito profondamente. Unlo ha rattristato notevolmente e quindi ha improvvisamente scritto un suo pensiero sul social network X per salutarla un’ultima volta. La conosceva benissimo ed è stata parte integrante di una delle sue trasmissioni più amate dal pubblico.Perè un giorno molto triste e proprio nel corso della notte tra l’1 e il 2 aprile ha voluto scrivere questo messaggio carico di dolore e affetto. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto e chi purtroppo se n’è andata per sempre creando uno squarcio nel cuore di molti italiani.Leggi anche: “Com’è morta”.a suor Paola, personaggio della tv e tifosissima della Lazioin: “perha scritto questo post su X per omaggiare questa persona, che ha lasciato tutti in: “Cara Paola, cara Suor Paola.