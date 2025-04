Tvzap.it - “Grande Fratello”, scoppia la bufera per il brutto gesto di Ilaria Galassi contro Alfonso Signorini

Personaggi Tv. La polemica a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello si trova al centro di una tempesta mediatica dopo un gesto che ha fatto infuriare i fan di Alfonso Signorini. L'influencer Deianira Marzano ha portato alla luce la prova incriminante, nonostante Ilaria Galassi avesse cercato di cancellare ogni traccia. Cos'è successo? Il gesto di Ilaria Galassi non passa inosservato. Il gesto di Ilaria Galassi non è passato inosservato e promette di far discutere ancora a lungo. Il conduttore del reality non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma l'esperta di gossip, che ha colto sul fatto l'ex concorrente, non ha esitato a criticarla.