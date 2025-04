Movieplayer.it - Grande Fratello: paura per Chiara e Alfonso, aggrediti e derubati mentre erano in casa a Trento

Leggi su Movieplayer.it

Un brutto episodio ha scosso i due ex gieffini:si trovavano insieme a Trento per trascorrere qualche giorno di relax sono stati vittime di un furto nella casa della ragazza. Subito dopo la fine deldue dei protagonisti:D'Apice eCainelli hanno attraversato un brutto momento. I due ex gieffini si sono trovati al centro di una brutta avventura a Trento, la città di, dove i due ragazzi, che si sono fidanzati nella Casa più spiata d'Italia, sirifugiati per smaltire le tossine del reality show Furto in casa:vittime di una brutta disavventura "Ciao ragazzi, faccio queste storie per raccontare quello che è successo", ha esordito D'Apice visibilmente provato. Ha spiegato che sia lui chenei rispettivi bagni .