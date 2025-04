Movieplayer.it - Grande Fratello, Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli: "i nostri promossi e bocciati"

Leggi su Movieplayer.it

Helena è cresciuta, Lorenzo troppo calcolatore, Jessica vincitrice meritevole: le opinioni delle tre protagoniste delche hanno affiancato Alfonso Signorini in questa edizione del reality show. Ilsi è concluso, e a spegnere le luci della Casa sono state Helena Prestes e Jessica Morlacchi, con quest'ultima che si è aggiudicata la vittoria del reality condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo, come sempre, le opinioniste, mentreha dato voce al web.: "Lorenzo poco spontaneo, Shaila più sincera" Le tre donne del programma, intervistate dal settimanale Chi, hanno svelato quali concorrenti, tra quelli di questi sei mesi e mezzo, hanno promosso e quali invece non le hanno convinte del tutto.