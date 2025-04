Lapresse.it - Governo, Calenda: “Nessun flirt con Meloni, solo confronto”

Carloesclude uncon Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali nelle Marche. “Assolutamente no, è una notizia falsa. Non c’ècon la, c’è il”. Al congresso c’erano anche “Gentiloni e Monti”, ha detto il leader di Azione a ‘Coffee Break’ su La7. “Noi – ha aggiunto – abbiamo invitato la presidente del Consiglio, abbiamo invitato la segretaria del Pd che non è venuta. C’erano”, tra gli altri, “Gentiloni e Guerini. E’ stato undi anime diverse. Le ho detto che la posizione un po’ con Trump e un po’ con l’Europa non tiene. Oggi siamo chiamati a una scelta, perché gli Stati Uniti hanno deciso” di andare contro l’Europa.La precisazione del leader di Azione“Azione rimane e rimarrà all’opposizione delcome ho già scritto un milione di volte.