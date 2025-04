Ilgiorno.it - Gonzaga, i carabinieri ridanno parola e udito a 4 mendicanti e le arrestano per tentata truffa

(Mantova), 2 aprile 2025 – Miracolo deidella stazione di, probabilmente assistiti dal futuro beato Salvo D’Acquisto, che da quanto viene riferito dai vertici del Comando provinciale di Mantova sarebbero riusciti a restituire l’e laa quattro ragazze apparentemente sordomute. Si erano introdotte all’interno dei padiglioni della Fiera dell’elettronica presente anello scorso week end e, con tanto di cartello esplicativo, asserivano di essere sordomute. La tecnica Con questo stratagemma il gruppetto era riuscito a far commuovere le persone, di fatto raggirandole, facendosi consegnare delle donazioni in denaro da destinare a un inesistente centro di aiuto per minori sordomuti. A smascherare il gruppettoldino sono stati idi, presenti all’interno dei padiglioni dell’importante Fiera millenaria.