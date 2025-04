Quotidiano.net - Gomme estive, quando scatta l’obbligo. Scadenze del cambio pneumatici e multe

Roma, 2 aprile 2025 - La primavera è arrivata e come ogni anno costringe gli automobilisti alla consueta sostituzione delleinvernali con quelle. Il periodo di riferimento per effettuare la procedura in questione si estende lungo un intervallo di tempo, della durata di un mese, che dal 15 aprile arriva fino al 15 maggio. Un lasso di tempo nel quale, tuttavia, non è tanto obbligatorio montareestivi quanto sostituire leinvernali con altridall'indice di velocità differente, uguale o superiore rispetto al valore riportato sul libretto di circolazione. Può stare tranquillo invece chi ha le4 stagioni, che come dice il nome, sono realizzate per non essere sostituite, salvo usura naturalmente. L'indice di velocità C’è un codice alfabetico che indica la velocità massima che può essere raggiungibile un determinato pneumatico.