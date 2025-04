Golf PGA Tour | Manassero e Molinari al via al Texas Open

Leggi su Sportface.it

Nuovo appuntamento inper il PGAdi: nel fine settimana, infatti, si terrà il Valero. Il Tpc San Antonio (Oaks Course) ospiterà quello che si può definire un vero e proprio antipasto di Major. Non solo, perché il torneo texano (par 72) che andrà in scena tra giovedì 3 e domenica 6 aprile, rappresenta anche il terzo evento (appuntamenti del Grande Slam a parte) più antico del massimo circuito americano maschile, dopo il Westerne il Canadian. In palio c’è un montepremi da 9,5 milioni di dollari (di cui 1,7 destinati al vincitore) ma anche l’ultimo posto per il The Masters 2025, ovvero, appunto, il primo Major stagionale in programma la settimana prossima ad Augusta, in Georgia, dal 10 al 13 aprile.In gara ci saranno due italiani, Matteoe Francesco