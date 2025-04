Internews24.com - Gol Calhanoglu, missile dell’ex che punisce! Pareggio Inter – VIDEO

di Redazione

Gol del centrocampista nerazzurro! Le immagini della rete del turco

Arriva il pareggio per l'Inter, che dopo aver subito la rete di Abraham, rimette in pari il derby d'andata di Coppa Italia grazie al gol più atteso, ovvero Hakan Calhanoglu. Il turco riceve il pallone e scarica in porta un missile dal limite dell'area imprendibile per Maignan. Gara attualmente ferma sull'1-1, risultato che tiene tutto aperto anche per la gara di ritorno, in caso di risultato finale.

??? GOAL AC Milan 1-1 Inter

Calhanoglu HAS EQUALIZED FOR Inter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pic.twitter.com/hOl9MRnbkG

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 2, 2025

Ecco il racconto e le immagini del gol

? 67? GOL DELL'INTER! – Azione insistita dei nerazzurri sulla sinistra con una serie di scambi tra Zalewski, Mkhitaryan e Bastoni, poi Barella pesca in area Correa, il quale appoggia dietro per Calhanoglu che di collo esterno dal limite dell'area batte Maignan!