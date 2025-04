Sport.quotidiano.net - Gol, assist e lampi: effetti speciali. Ndoye, il padrone della fascia. Odgaard, qualità e sostanza. Ferguson è l’uomo ovunque

Skorupski 7 Nel primo tempo l’unico suo avversario sembra un vento che pela le orecchie e invece è lui che al 39’ pela coi guantoni il diagonale di Solbakken (in fuorigioco, ma non rilevato) sventando un gol fatto. Beukema 6,5 L’attacco empolese è poca roba ma dalla sua parte s’infila Solbakken prima dell’intervallo. Lucumi 7 Controlla le rare sortite empolesi con un filo di gas. Al rientro da titolare offre la solita prova di solidità. Miranda 6,5 Vale il discorso fatto per Calabria: l’Empoli si schiaccia da sé, non c’è bisognospinta di quelli che un tempo si chiamavano fluidificanti. Sempre in controllo dell’avversario epartita. Nel finale osa e sfiora il 4-0. Freuler 7 Ancora una volta prende per mano la squadra e la riversa nella metà campo degli altri.7 Non ha bisogno di ricorrere agliper dominare.