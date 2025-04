Internews24.com - Gol Abraham, il Milan apre le marcature nel derby! Rossoneri in vantaggio – VIDEO

di RedazioneGol, illenelin. Le immagini della rete dell’attaccante ingleseIncomincia subito con un gol il secondo tempo diInter, gara che non aveva regalato emozioni nella prima frazione, ma aperta dalrossonero, firmato dal gol di Tammy. L’attaccante inglese, al termine di una grandissima azione, si incunea nell’area piccola nerazzurra e infila alle spalle di Martinez. Doccia fredda per la squadra di Inzaghi che dovrà subito cercare una reazione per rimettere in piedi il risultato e la partita.?? GOAL:??1-0 Interpic.twitter.com/Ariu3e1i1G— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 2, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol? 47? GOL DELincon! Diagonale rasoterra letale da dentro l’area, stavolta Josep Martinez non può nulla.