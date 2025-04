Tpi.it - Gli studi in architettura e il lavoro da McDonald’s: chi è Mark Antony Samson, il 23enne arrestato per l’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula

Leggi su Tpi.it

ha confessatodi, la 22enne scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso. Interrogato dagli inquirenti, infatti, il giovane ha ammesso di aver ucciso l’exrivelando anche il luogo dove aveva gettato la valigia con all’interno il cadavere della ragazza, rinvenuta in un dirupo a Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale. “Ho buttato il suo telefono in un tombino a Roma e ho caricato il suo corpo in auto portandolo a Poli” ha dichiarato il giovane alla pm Maria Perna, così come riporta il Corriere della Sera.Di origini filippine, ma nato in Italia,ha 23 anni e vive in via Homs, nel quartiere Africano, nell’appartamento dove si sarebbe verificato. Studente dialla Sapienza di Roma, illavora da, così come riporta La Repubblica.