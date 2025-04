Ilrestodelcarlino.it - Gli spazi "privilegiati": "Ci hanno tolto posti per darli in esclusiva a quelli di via Curtatone"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un cantiere, che va avanti a singhiozzo, che ha portato sessantaauto in meno ai residenti del centro perché i parcheggi su mezza via sono dedicati a pochiche abitano in via. Il problema è stato sollevato in una recente assemblea di quartiere fatta a Capodimonte, dove ha partecipato anche il vice sindaco Giovanni Zinni. "Sono stati chiestiriservati anche per altre vie della città – spiega Alessandra De Stefani, abitante di via Torrioni, il tratto che si trova sopra la galleria San Martino, la stradina senza sbocco che termina sulla scale di via Oberdan – perché quando autorizzi parcheggi per una via specifica crei un precedente. Questi parcheggi li chiedi adesso però non arriveranno perché non è possibile per l’amministrazione comunale fare tutte queste differenze.