Giustizia, Travaglio a La7: "Meloni si sta berlusconizzando". Botta e risposta con Bocchino

“Giorgiasi sta indubbiamente: si era distanziata da Berlusconi fino a pochi anni fa, ma adesso ha assorbito perfettamente il berlusconismo. Berlusconi sta vincendo anche nella destra post fascista, nonostante sia morto“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marcorisponde alla conduttrice Lilli Gruber che gli chiede se l’idea di legalità sia cambiata in Giorgiae in Fratelli d’Italia, anche e soprattutto in virtù della riforma Nordio sullae sulla battaglia relativa alla separazione delle carriere dei magistrati e dei pm.“Certo che è cambiata – spiega– perché lagoverna in coalizione con Forza Italia e con la Lega, che hanno posizioni sullatotalmente berlusconiane. Non dimentichiamo che Fratelli d’Italia nasce nel 2012 come una costola dissidente del Popolo delle Libertà: adesso si ritrova con questi qua al governo e a mano a mano sta assorbendo il berlusconismo”.