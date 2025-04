Iltempo.it - Giungla parcheggi. A Roma sempre più strisce gialle (gratis) in Ztl

Polizia, carabinieri, personale dei ministeri, della Camera e del Senato, ma anche di altre Autorità ed enti pubblici. Apiù difficileare in Ztl per residenti e «comuni» lavoratori visto il proliferare di, quelle inviolabili, a meno di non volersi far portare via la macchina e doverla recuperare in deposito, a caro prezzo. Eppure chi ha pagato al Comune un permesso di sosta in Ztl avrebbe anche il diritto diare.che ci riesca, visto che ci sono zone praticamente monopolizzate dalle. Ad esempio piazza Grazioli, dove abbiamo contato 16 posti riservati a polizia di Stato e Corpo diplomatico contro 12 «liberi». Oppure la vicina piazza del Collegiono, dove la sproporzione è evidente: 32gialli, oltretutto aumentati nel corso degli anni, contro 26blu.