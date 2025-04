Teleclubitalia.it - Giugliano, il commercio in centro è una “Ferrari” che non parte (anche prima della chiusura)

Leggi su Teleclubitalia.it

. Siamo tornati in corso Campano, nel tratto tra via Roma e piazza Annunziata, dove ilattende di ripartire e risposte dalle istituzioni.L'articolo, ilinè una “” che non) Teleclubitalia.