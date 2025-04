Quotidiano.net - Giudice archivia causa di corruzione contro il sindaco di New York Eric Adams

Come richiesto dall'amministrazione Trump, unfederale hato oggi laperilDem di New. IlDale Ho ha accolto laversa richiesta del Dipartimento della Giustizia che in febbraio aveva provocato dimissioni in massa tra pubblici ministeri e alti funzionari. L'ordine di Ho mette fine alla vicenda giudiziaria in cuie i suoi collaboratori erano finiti al centro di una tangentopoli e toglie un ostacolo alla corsa delper la rielezione. Il processo sarebbe dovuto cominciare in aprile.