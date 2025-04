Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Adam Yates: "Primavera complicata, ma il vero obiettivo è un altro"

Roma, 2 aprile– La stagione non è iniziata al meglio per i due gemelli, che ald'saranno rivali: Simon difenderà (a partire da quest'anno) i colori della Visma-Lease a Bike, mentresarà co-capitano dell'UAE Team Emirates-XRG insieme a Juan Ayuso, con lo stesso Isaac Del Toro nelle vesti di pericolosa mina vagante, senza dimenticare i comunque validi Jay Vine e Brandon McNulty. Le dichiarazioni diInsomma, nella squadra emiratina c'è vita oltre Tadej Pogacar, ma da parte del britannico, intercettato dai microfoni di CyclingNews, non c'è molta soddisfazione per quanto raccolto in questa prima parte di. "Avevo già detto che all'inizio dell'anno avrei cercato di non esagerare nelle prime gare, ma è comunque andata bene. Se si è colpiti da qualche malattia si perde qualcosa, ma è così che vanno le cose".