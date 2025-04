Oasport.it - Giro di Svizzera 2025, svelate le sedi di tappa: previsto un arrivo in Italia

Ildisi disputerà dal 15 al 22 giugno, gli organizzatori hanno annunciato le partenze e gli arrivi di uno degli eventi ciclistici più importanti per quanto concerne le corse a tappe di una settimana. La sua collocazione a cavallo tra ild’e il Tour de France lo rende particolarmente interessante per chi intende prendere parte alla Grande Boucle.Saràunin: sarà la località di Piuro (in provincia di Sondrio) a ospitare il traguardo della quarta frazione con partenza da Heiden. Ildiscatterà da Kuessnacht, poi nei due giorni successivi partirà da Aarau. L’ultimasarà una cronometro individuale di 10,2 km da Beckenried a Stockhuette. Il percorso con tutti i dettagli altimetrici verrà comunicato prossimamente.PERCORSODIPrima(15 giugno): Küssnacht-Küssnacht (129,7 km)Seconda(16 giugno): Aarau-Schwarzsee (177 km)Terza(17 giugno): Aarau-Heiden (194,4 km)Quarta(18 giugno): Heiden-Piuro (