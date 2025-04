Sport.quotidiano.net - Girandola di allenatori, il totale degli avvicendamenti sale a quota 18. Altri due esoneri: Reggio e Cosenza

Sono diciotto i cambi di panchina in B, da inizio settimana novità aEmilia e di nuovo a, con due situazioni ancora in bilico in casa Sampdoria ernitana, dove a Semplici e Breda dovrebbe essere concessa un’altra chance. AEmilia il pesante ko col Sassuolo è costato il posto William Viali, giò sostituto da Davide Dionigi. La Reggiana ha anche ingaggiato lo svincolato attaccante Mattia Destro, ex Roma, Milan, Bologna. A, in una situazione ormai disperata con i calabresi ultimi a -8 dai dai playout e quasi condannati, è stato richiamato l’ex tecnico aquilotto Massimiliano Alvini che era stato esonerato quattro partite fa per affidare la panchina all’accoppiata Tortelli-Belmonte che dopo un pari a Modena e un successo con la Reggiana, ha rimediato due ko con Catanzaro e a Pisa.