Giovanni Paolo II | il Papa che difese la libertà abbatté il comunismo e richiamò l’Europa alle sue radici

Nel secolo più ideologico e sanguinoso della storia europea,II fu la voce limpida della, della fede e della verità. Pontefice di ferro e uomo di preghiera, Karol Wojty?a incarnò come nessun altro l’incontro tra la forza morale del Vangelo e la battaglia storica per la dignità della persona contro i totalitarismi.A lui dobbiamo non solo la spinta decisiva per la caduta del Muro di Berlino, ma anche il monito più autorevole rivolto al: non rinnegare le propriegiudaico-cristiane.che non sono semplice eredità culturale, ma fondamenta spirituali su cui è stata costruita la civiltà della, del diritto e della persona.II non fu un“politico” nel senso riduttivo del termine. Fu un leader spirituale capace di parlare al cuore dei popoli oppressi e di sfidare il potere con la sola forza della parola.