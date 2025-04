Ilrestodelcarlino.it - Giovani e ansia da tecnologia. Un seminario con gli esperti

È il tempo in cui dilaga tra iuna forte propensione al consumo ‘seriale’ diche lascia poco spazio all’interiorità e amplifica comportamenti irrealistici, basati su un eccessivo controllo dell’immagine, che ha ripercussioni sul senso di sé e dell’identità, in quella che viene definita età evolutiva. L’, il vuoto e la solitudine nel tempo dell’iperconnessione, saranno al centro delche si terrà domani dalle 17 alle 18.30 nell’aula Ap3 del polo didattico degli Adelardi dell’Università di Ferrara (via degli Adelardi, 33). L’iniziativa rientra nell’ambito di Prisma (Promuovere risorse individuali e sociali nel mondo accademico Università per il benessere), progetto di ricerca ideato da una rete di otto università italiane, di cui Unife è capofila. Il progetto prevede la rilevazione del benessere della comunità studentesca, l’attivazione di iniziative sia individuali che di gruppo per affrontare lo stress e le difficoltà, la sensibilizzazione e la formazione di tutta la comunità accademica e il miglioramento dei servizi di counseling.