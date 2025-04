Giornate Internazionali Case Memoria | l' iniziativa anche ad Arezzo e provincia

Leggi su Lanazione.it

, 2 aprile 2025 – Sono 35 le realtà della Toscana che prendono parte alledelledellae dei Musei di personalità illustri che si terranno in tutto il mondo il 5 e 6 aprile prossimi. In totale sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionaledellache, dopo tre edizioni dedicate allemuseo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione. Fino al 4 aprile è possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.della.it, dove è presente l’elenco dellepartecipanti con tutti i dettagli. L’invito era aperto a tutti: hanno infatti potuto aderire tutte ledei personaggi illustri, non solo quelle facenti parte dell’Associazione.