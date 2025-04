Giornata Nazionale del Made in Italy il Ministro Adolfo Urso incontra l' industria agroalimentare italiana

Leggi su Liberoquotidiano.it

In occasione delladelin(#in2025), che si terrà il 15 aprile, ildelle Imprese e delin, hato presso la sede dell'Unione Parmense deglili (U.P.I.) a Parma i rappresentanti dell'. In cima alle preoccupazioni dell'l'introduzione dei dazi americani e il loro impatto sul commercio mondiale, lo sviluppo dell'export, la promozione delin, la competitività dell'e la crescente rilevanza del Green & Tech, ovvero l'importanza della transizione tecnologica dell'per un'più sostenibile e innovativa.delle Imprese e delin, ha osservato: "L'incontro di oggi è particolarmente significativo in vista delladelin, che abbiamo istituito per celebrare il genio italiano.