Iltempo.it - Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, le iniziative di Valditara

"Oggi, nellaper la, ribadiamo il nostro impegno in favore di una scuola in cui ogni persona possa trovare il supporto necessario per esprimere i propri talenti". Si è espresso sui social il ministro dell'Istruzione e del Merito, GiuseppeIl Palazzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito si è illuminato di blu dal tramonto di ieri, martedì 1 aprile, all'alba di oggi, in occasione dellaper la, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU con l'intento di richiamare l'attenzione dei cittadini sui diritti delle persone nello spettro autistico e di costruire una società più inclusiva e accogliente. Anche le scuole, con una nota del Ministro Giuseppe, sono state invitate a organizzare momenti di approfondimento e condivisione in occasione della, che si celebra il 2 aprile di ogni anno, per accrescere la comprensione e la conoscenzaa tematica, per rafforzare la capacità della comunità scolastica di offrire supporto e accoglienza ad alunni e studenti con disturbi dello spettro autistico.