Parmatoday.it - Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo: a Parma una Panchina Blu

Leggi su Parmatoday.it

In occasione dellaper la, questo pomeriggio il Comune diha inaugurato, in Largo Otto Marzo, nel Quartiere Montanara, laBlu per sensibilizzare la comunità cittadina sui temi del Disturbo dello Spettro Autistico.Alla cerimonia.