Giornata mondiale dell'autismo. Nuove strategie per diagnosi e cura

Da Elon Musk, che con la sua consueta chiarezza ha ammesso di trovarsi “nello spettro autistico” in diretta durante una puntata del “Saturday Night Live” a Steven Spielberg, da Albert Einstein a Susanna Tamaro fino al celebre attore Anthony Hopkins, e molti altri: sono tantissimi i personaggi celebri che hanno ricevutodi sindrome di Asperger o di autismo (due facce della stessa medaglia, ma l’Asperger solitamente è meno grave e impattante) o che semplicemente si pensa possano esserlo stati. Trattandosi di patologie che si è iniziato a conoscere e studiare solo dalla metà del XX secolo, molti personaggi del passato sono stati diagnosticati solo post-mortem, in base all’osservazione dei loro comportamenti durante la vita. Anche Mozart e Michelangelo avevano forti tratti autistici, così come Charles Darwin e Emily Dickinson: spesso, infatti, chi ne soffre mostra genialità e incredibile talento in determinati campi della scienza, dell’arte, della letteratura o dell’imprenditoria.